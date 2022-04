Nieuwkoop zet Union in stadsderby tegen Anderlecht op het juiste spoor

Met video Groene Ster Vlissingen legt ook AGOVV in sensatio­neel duel over de knie

APELDOORN - Het was erop of eronder voor Groene Ster Vlissingen. Voor de zaalvoetballers werd het vrijdagavond erop. Door een sensationele overwinning op AGOVV blijft de trein van Groene Ster op koers voor de play-offs. De camera-installatie werkte, in tegenstelling tot vorige week, nu wel waardoor de historische wedstrijd zichtbaar blijft.

13:44