Nieuwe trainer De Neve vindt dat Hoek energie moet uitstralen

Björn de Neve is een trainer die van structuur houdt, zoveel is al duidelijk. Nadat hij vorige week vrijdag met Hoek rond de tafel had gezeten en tot een akkoord was gekomen, stuurde hij een dag later meteen een to-do-list. ,,Als je ergens start, probeer je meteen een bepaalde structuur te installeren, om een aantal zaken zo goed mogelijk georganiseerd te krijgen’’, legt hij uit. ,,Ook richting de toekomst. Ik heb geprobeerd wat zaken duidelijk te maken. Het is tot nu toe een turbulent seizoen geweest hier. Ik denk dat er op het gebied van onder meer structuur wel groei mogelijk is. Stabiliteit is een basis om op terug te vallen en kan op de lange termijn doorwerken in de resultaten. Nu is het nogal met ups en downs.’’