Nieuwe ronde, nieuwe doelen voor Hoek: ‘We willen geen grijs seizoen’

VIERDE DIVISIE Drie goals na rust leveren Goes eenvoudige zege op bij hekkenslui­ter

Het uitduel bij hekkensluiter ASV De Dijk heeft Goes zaterdag geen moeilijkheden opgeleverd in de vierde divisie. De Zeeuwse nummer vier van de ranglijst won in Amsterdam met 0-3 en kan daardoor naar de top drie blijven kijken.