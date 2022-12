Nieuwdorp en trainer Jacques Blijlevens per direct uit elkaar

DISTRICTSBEKER Geen uitglijder voor Kloetinge in ijskoud bekerweek­end

Vierdedivisionist Kloetinge heeft het jaar 2022 in stijl afgesloten. De Bevelandse voetbalploeg was zaterdag in een Zeeuws bekeronderonsje met duidelijke cijfers te sterk voor de Walcherse derdeklasser GPC Vlissingen. Het werd 6-0 voor de koploper van de vierde divisie A.

