Nieuw thuisduel voor Walcheren in nacompetitie

nacompetitie 2de/3de klasse ‘Veel beter’ Walcheren wint ruim, geen promotie voor Zeelandia Middelburg

Zeelandia Middelburg speelt ook komend seizoen in de derde klasse. De ploeg van Nick Corré verloor in Middelharnis bij De Jonge Spartaan, na een zinderend nacompetitieduel, in de verlenging: 4-3. Walcheren mag blijven hopen op lijfsbehoud in de tweede klasse. Het bezoekende SSS uit Klaaswaal werd met overtuigende 4-0-cijfers van de mat gespeeld.