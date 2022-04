Nieuw hoofdpijndossier RBC: Pennings’ voorganger Braber wint arbitragezaak en moet weer aan het werk

Na een geschil in privésfeer tussen Braber en zijn toenmalige aanvoerder Perry Bierkens - voormalig speler van VC Vlissingen - koos RBC de kant van de speler. Het besloot de oefenmeester per direct uit zijn functie te ontheffen. Tot onvrede van de ex-prof van onder meer Willem II en RKC. Hij spande een arbitragezaak aan.

Met succes, want de arbitragecommissie in Zeist besloot dat de non-actiefstelling teruggedraaid moet worden. Dat houdt in dat Braber per direct te werk gesteld dient te worden. Een scenario dat dat in de jeugdopleiding zal zijn, is uitgesloten. Behalve het zuiveren van zijn naam dient RBC Braber in zijn oude functie terug te nemen, tenzij een schikking getroffen wordt.

Een schikking lijkt in eerste instantie uitgesloten, hoewel Braber nog in afwachting is van een reactie van RBC. Het contract van Braber liep tot de zomer door en wordt ook nog altijd betaald door RBC, waardoor een financiële tussenoplossing ook niet reëel lijkt.

Braber staat volgens ingewijden open voor een terugkeer als hoofdtrainer van de Roosendalers. Vraag is of dat haalbaar is. Er is binnen de club een hevige vertrouwensbreuk ontstaan, terwijl de band met Bierkens - een van de sterkhouders van de club - onherstelbaar beschadigd is. Daarbij heeft RBC met Ruud Pennings inmiddels al een nieuwe trainer in dienst genomen. Daarbij presenteerde het afgelopen week Karim Didi als hoofd van de voetbalacademie. Een functie die Braber eveneens bekleedde.

RBC gaf via de eigen kanalen aan kennis te hebben genomen van de uitspraak. De club gaat zich nader beraden op consequenties en de te nemen maatregelen. Verwachting is dat beide partijen snel om de tafel zullen gaan. Tot die tijd zal er niet over de zaak uitgeweid worden.

Turbulent jaar

De uitspraak van de arbitragecommissie is een volgend hoofdstuk aan een turbulent seizoen van RBC. Eerder stopten Kenny en Jamie van der Weg en Marouane Hamdoune al na een vechtpartij na de wedstrijd tegen TSC. De Oosterhouters deden aangifte tegen een vierde speler die nog altijd onderdeel is van de spelersgroep.

RBC kreeg vijf punten aftrek, een boete en een voorwaardelijke verwijdering uit de competitie (met een proeftijd tot het eind van dit seizoen) na de vechtpartij. Daar ging RBC echter tegen in beroep. De club vond resoluut gehandeld te hebben na de escapades door onder meer afscheid te nemen van drie spelers die betrokken waren bij de vechtpartij.