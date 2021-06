Niels Slager (JVOZ) over het kapsel van Phil Foden en zijn ideale Oranje-elf

Tieleman mag met Oranje eindelijk weer los in het zand

7 juni TERNEUZEN - Begin maart, toen het een graadje of vijf boven nul was, stond Sylvana Tieleman met haar blote voeten in het zand. Het Nederlands beach soccerteam pakte de draad weer op, al wisten de voetbalsters door het coronavirus nog niet wat deze zomer zou gaan brengen. Inmiddels is duidelijk dat ze volgende week aan het EK in Portugal meedoen en dan is Tieleman weer van de partij.