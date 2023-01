Niels de Krijger twee jaar langer bij vv Cadzand

Meester­scout Piet de Visser (88) struinde als zesjarige de straten in Vlissingen al af op zoek naar talent

Zijn kwetsbare gezondheid zorgde ervoor dat Piet de Visser (88) al vier jaar voornamelijk thuis zit. Het doet hem pijn. Maar: voor zeuren of klagen past de Chelsea-scout, die in januari ‘zijn kinderen’ in Ghana weer hoopt te zien. ,,Als ik triest word of uit het veld geslagen raak, dan is het gebeurd met me.”

28 december