Nick Corré terug waar het allemaal begon

VLISSINGEN - Nick Corré keert met Arnemuiden terug bij de club waarmee hij in de beker zo veel successen beleefde: VCK. Zaterdag staat het onderlinge duel in Koudekerke op het programma in de tweede ronde van de districtsbeker.

In het seizoen 2010/2011 stuntte Corré in zijn debuutjaar als hoofdtrainer met VCK naar een plaats in de KNVB beker voor profs, nog altijd een monumentale prestatie van VCK. Na verrassende overwinning op onder meer VVGZ en Goes bereikte de club de halve finale. En dat volstond voor een plaats in de profbeker.

In de halve finale moest VCK zijn meerdere erkennen in Hoek, dat met 7-0 te sterk was. Enkele maanden kwam echter de beloning in augustus van het nieuwe seizoen. Topklasser Argon uit Mijdrecht kwam in de KNVB beker langs en won met 0-5.

Sinds dat succesjaar lukte het Corré met zijn clubs overigens nog maar één keer om de poulefase te overleven. Dat was in zijn eerste jaar bij Arnemuiden (seizoen 16/17). In de tweede ronde was (weer) Hoek toen te sterk.

Van Hoek heeft Corré dit bekerseizoen geen last. De Zeeuws-Vlaamse club komt uit in de derde divisie en clubs op dat niveau doen niet mee aan de districtsbeker. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor Goes, titelverdediger en uitkomend in de derde divisie zondag.

Dat opent de weg voor 24 andere Zeeuwse clubs om historie te schrijven in de beker zoals Corré dat acht seizoenen geleden met VCK deed.

Programma zaterdag

Zaamslag-Terneuzense Boys, GPC Vlissingen-SSV’65, ’s-Heer Arendskerke-Kloetinge, VCK-Arnemuiden, Walcheren-Serooskerke, Dauwendaele-Bruse Boys, ZSC’62-De Noormannen, RCS-Hoedekenskerke/Kwadendamme, Noad’67-Kruiningen, Halsteren (zat)-SPS.

Programma zondag