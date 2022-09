Net geen dubbele cijfers Terneuzen, terwijl HVV'24 en nieuwe fusieclub starten met verlies

OVERZICHT DISTRICTSBEKER Fusieclub trapt af met zege, Zeelandia Middelburg maakt er 14 en zevenklap­per voor Kruiningen

VLISSINGEN - Voor Hoek, Goes en Kloetinge is de competitie al in volle gang, maar voor de overige Zeeuwse amateurvoetballers is het seizoen vandaag ook van start gegaan. Zoals altijd met het toernooi om de districtsbeker.

