Negen doeltreffende minuten DVS’33 doen Goes al vroeg de das om

DERDE DIVISIE/VIDEOGOES - Het seizoen in de derde divisie is zaterdag met een domper begonnen voor Goes. Mede door een zwakke eerste helft en negen doeltreffende minuten van DVS’33 ging de ploeg van trainer Kevin Hollander met 1-5 onderuit.

Goes kwam er op eigen veld niet aan te pas tegen DVS’33. Na zeventien minuten noteerde Ali Akla de eerste kans namens de bezoekers, maar scoorde niet. Het was een eerste waarschuwing van de uitploeg, waar Goes weinig mee deed. Een tweede waarschuwing kwam er niet.

Twee minuten na de gemiste kans van Akla was het namelijk wel raak voor de bezoekers uit Ermelo. Op aangeven van Benjamin Roemeon gleed Abderrahim Loukili de 0-1 binnen. In de negen minuten daarna sloeg de man van de assist twee keer toe, waardoor het ineens heel snel 0-3 stond.

Eén van de blikvangers van DVS’33 dit seizoen is Stef Nijland. De voormalig prof verliet De Graafschap na het afgelopen seizoen en trok naar de derde divisie. Ook hij liet zich voor rust enkele keren zien, maar gelukkig voor Goes hield doelman Brian Meulmeester hem van scoren af.

De thuisploeg was duidelijk van slag door de drie snelle tegentreffers en had even nodig om bij te komen. Pas in de 33ste minuut kwam Goes zelf tot een mogelijkheid. Sven Mbikulu probeerde de bal in de verre hoek te krullen, maar zijn inzet werd aangeraakt en ging ruim naast.

Tandem

Na de pauze hoefde Goes niet zo lang te wachten op de eerste kans. Jelle Klap zette een aanval op. Hij bediende Huib van Hecke, die zijn tegenstander van zich af schudde en een aardige voorzet op Thomas de Rijke in huis had. De aanvaller raakte de bal echter niet goed; weg kans.

De tandem Jelle Klap-Huib van Hecke draaide aardig in de eerste fase van de tweede helft, want in de 54ste minuut zette het duo samen wederom een kansrijke aanval op. De rollen waren nu omgedraaid: Van Hecke gaf de bal aan Klap mee. Diens voorzet kon echter weggetikt worden door de keeper.

Goes had zich na rust duidelijk herpakt, vond de weg naar het doel van de tegenstander steeds vaker en kwam uiteindelijk tot een treffer. Net als in het bekerduel met Sportlust’46 (1-0-zege na verlenging) scoorde Siebe Schets. Hij profiteerde van een misverstand bij DVS’33.

Het gaf Goes een energiestoot. In de vijf minuten na de goal kreeg het drie kansen. Zonder succes, maar het leverde wel het bewijs dat er nog steeds iets mogelijk was. Maar een punt zat er uiteindelijk niet meer in. Stef Nijland en Olivier Pilon maakten aan alle onzekerheid een eind: 1-5.

Goes-DVS'33 1-5

19. Abderrahim Loukili 0-1

22. Benjamin Roemeon 0-2

28. Benjamin Roemeon 0-3

62. Siebe Schets 1-3

80. Stef Nijland 1-4

90+2. Olivier Pilon 1-5