Nederlaag bij Smitshoek maakt de klus voor Goes nóg een stuk zwaarder

VIERDE DIVISIEDe klus om zich te plaatsen voor de nacompetitie om promotie naar de derde divisie is er voor Goes zaterdag niet makkelijker op geworden. Op bezoek bij concurrent Smitshoek in de vierde divisie konden de Zeeuwen goede zaken doen, maar dat lukte niet: 2-0-nederlaag. De kans op nacompetitievoetbal is daardoor nog niet helemaal verkeken, maar wel een stuk kleiner geworden.

Voor Goes is de cruciale fase van het seizoen aangebroken. De degradant heeft nog kans om na één seizoen alweer terug te keren naar de derde divisie, maar het treffen van zaterdag met Smitshoek was daarvoor wel van groot belang. Ook voor de thuisploeg overigens, dat slechts twee punten meer had dan Goes. ,,Beide ploegen hebben niets aan een gelijkspel’’, zei Goes-trainer Dennis de Nooijer er voorafgaand aan het duel over.

Die woorden leken beter te zijn binnengekomen bij Smitshoek dan bij De Nooijers ploeg zelf, want het was de thuisploeg dat al vroeg de leiding nam. In de zesde minuut was het raak. Jelmer van Leeuwen werd bediend met een steekpass en hij schoof de bal beheerst langs Goes-keeper Matthew Lentink. Twee minuten later kreeg Tim de Winter al de kans om gelijk te maken, maar oog-in-oog met de keeper schoot hij over.

Vanaf dat moment ontpopte Goes zicht tot de gevaarlijkste ploeg in Barendrecht. De Zeeuwen kregen meerdere kansen om nog voor de pauze op gelijke hoogte te komen, maar dat lukte niet. Francis Kabwe Manengela, Timo Lijbers en Daniël Wissel kregen de bal er niet in. Wissel was in verdedigend opzicht nog wel een keer belangrijk. De aanvoerder kopte een bal van de lijn, nadat Smitshoek uit een corner het doel onder vuur nam.

Na de pauze vervolgde Goes de jacht op de gelijkmaker. Al snel kreeg Claude de Smit een aardige kans, zonder succes. Daniël Wissel zorgde met een corner en een poeier van afstand voor gevaar, maar ook die leverden allebei geen treffer op. Maar ook Smitshoek liet zich zo nu en dan zien. Door de aanvalslust kreeg de thuisploeg ruimte en daardoor ook wat kansen, maar Matthew Lentink toonde zich een betrouwbare sluitpost.

Alle inzet van Goes werd uiteindelijk niet beloond en Smitshoek kwam in de slotfase zelfs nog op 2-0. Marvin dan der Made scoorde in blessuretijd en gooide het duel in het slot. Helemáál kansloos voor een plek in de nacompetitie is Goes daardoor niet. Zo verloor ook concurrent en koploper in de derde periode Nieuwenhoorn. Maar de opgave is er zeker niet makkelijker op geworden. Integendeel: Smitshoek is Goes door de overwinning gepasseerd in de stand om de periode én heeft op de ranglijst een gat van vijf punten geslagen.