NAC-talent Gylermo Siereveld spiegelt zich aan Virgil van Dijk

,,Ik ben een fysiek sterke centrale verdediger die altijd de voetballende oplossing probeert te zoeken, kan goed in de duels spelen en ben aardig snel.” Aan de introductie van de 17-jarige Gylermo Siereveld uit Vlissingen mankeert weinig. Het zal niet lang duren of de voorstopper gaat zijn minuten krijgen in het eerste van NAC.

Kijk naar een foto van het trainingskamp in Portugal en zie de verschillen tussen de krachtige en machtige bovenbenen van Siereveld en de dunne marathonstokjes van de vijf jaar oudere Arno Verschueren.

Helemaal links Verschueren, rechts Siereveld.

In navolging van Yassine Azzagari (Goes) en Jan Paul van Hecke (Arnemuiden) is Siereveld (Vlissingen) de volgende Zeeuwse speler die op de deur klopt bij NAC. En ook hij werd opgepikt bij Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland, ofwel JVOZ. ,,In Zeeland is er geen profclub, dus ze halen alle jonge spelers bij elkaar en maken daar teams van. Vanaf de D2 tot de A1 (onder 19) en die spelen allemaal tegen bvo’s; in de tweede divisie, eerste divisie en soms eredivisie. Dan kan je zomaar gescout worden.”

Leider

Het voorbeeld van Siereveld, die in de zomer van 2019 van JVOZ overkwam en in november een contract voor 2,5 jaar tekende bij NAC, is Virgil van Dijk. ,,Hij is een leider, dominant en op filmpjes heb ik gezien dat hij ook buiten de groep heel rustig is. Echt een leider, dat trekt mij wel aan.”

Door de blessures van Nacho Monsalve en Colin Rösler is Siereveld als 17-jarige de back-up van Roger Riera en Jan Paul van Hecke ervan uitgaande dat Javier Noblejas niet in het centrum maar als linksback wordt gebruikt. ,,Dat zit wel in mijn achterhoofd. Ik moet mijn uiterste best blijven en dan kijken wat de trainer gaat doen. Ik sta zeker klaar.”