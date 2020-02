NAC-speler Van Hecke: ‘Zonder Rogier Veenstra was ik nu geen profvoetballer’

VOETBAL VODCASTVLISSINGEN - Jan Paul van Hecke uit Arnemuiden is momenteel de verpersoonlijking van de geldingsdrang bij NAC Breda. De centrale verdediger stort zich met ziel en zaligheid in elk duel en dat wordt zeer gewaardeerd door het trouwe, Bredase publiek. Maar publiekslieveling? Dat zul je de negentienjarige voetballer niet over zichzelf horen zeggen.

In de PZC Voetbal Vodcast vertelt de Zeeuwse tiener over de rollercoaster waarin hij de afgelopen maanden zit. ,,Ze zeggen dat ik een NAC-mentaliteit heb, maar om dan te zeggen dat ik de lieveling ben... Ik vind dat het hele team het goed doet. Dan kan ik wel zeggen dat ik de lieveling ben, maar er zijn veel meer spelers die de supporters graag zien.’’

Vooral na het vertrek van Ruud Brood bij NAC in de winterstop is het hard gegaan. Interim-trainer Willem Weijs zette Van Hecke in de basis en de jongeling is er niet meer uit gegaan. De vergelijking met zijn overstap in 2017 van JVOZ naar Goes, dat toen in de hoofdklasse speelde, dringt zich op. Trainer Rogier Veenstra gooide hem toen als zeventienjarige voor de leeuwen.

‘Op de jeugd was ik uitgekeken’

,,Zonder Rogier was ik nu geen profvoetballer. Hij gaf me de kans en het vertrouwen bij Goes. Ik speelde in de hoofdklasse tegen goede spitsen. Daar heb ik het fysieke voetbal geleerd. Ik had in de jeugd kunnen blijven, maar daar was ik op uitgekeken. Ik was al best groot en sterk en wilde naar de senioren. Ik heb toen ook nog gesprekken met Arnemuiden en Zeelandia Middelburg gehad.’’

Maar het werd Goes. En na één jaar Goes, waarin de ploeg de districtsbeker won en promoveerde naar de derde divisie, kreeg Van Hecke een kans bij NAC Breda. Na een jaar in de JO19 begon hij dit seizoen bij Jong NAC en is sinds de winterstop in het eerste een volwaardige basiskracht, die afgelopen vrijdag zelfs de matchwinnaar werd tegen Almere City.

Openhartig over eerste liefde Arnemuiden

In de PZC Voetbal Vodcast vertelt Van Hecke uitgebreid en openhartig over zijn pad naar de top, over zijn eerste liefde Arnemuiden, over het Nederlands elftal voor beloftes, over de loftuitingen van Ronald de Boer en over zijn toekomst. ,,Op de voetbal zeggen ze wel eens dat ik een typisch Engelse speler ben. Maar ik zie mezelf voorlopig niet in het buitenland hoor.’’

Beluister het gesprek via de podcast.