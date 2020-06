Na zeven jaar vertrekt Levi Bouwense bij Sparta

Het is nog niet duidelijk waar de verdediger zijn carrière voortzet. Derdedivisionist Goes toonde interesse. ,,Ik stond open voor wat ze te vertellen hadden”, stelt hij. ,,Maar daar moet ik eigenlijk nu nog niet aan denken.” Bouwense mikt op een kans bij een andere profclub. Hij verwacht binnenkort duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Levi Bouwense over de belangstelling van Goes

De Goesenaar hoopte zich bij Sparta te ontpoppen tot basisspeler. In de laatste wedstrijd van het seizoen 2018-2019 maakte hij z’n debuut. De jongeling slaagde er vervolgens niet in om een vaste waarde te worden. Hij maakte zijn minuten voornamelijk bij Jong Sparta Rotterdam, dat uitkomt in de tweede divisie.

Achteraf gezien pakte de promotie van de hoofdmacht naar de eredivisie medio 2019 voor Bouwense verkeerd uit. ,,Er werden vijf à zes ervaren spelers aangetrokken.” Als de club in de Keuken Kampioen Divisie was gebleven, was het voor de verdediger misschien anders gelopen. ,,Er bestond een grote kans dat ik basisspeler werd. Dat was me vooraf toegezegd. Zo zie je maar dat ‘geluk’ een grote factor is.”