Na weken van droogte wint koploper Kloetinge in de regen van Odin’59

VIERDE DIVISIE/MET VIDEONa drie wedstrijden op rij zonder overwinning heeft Kloetinge zaterdag weer drie punten mogen bijschrijven in de vierde divisie. Op eigen veld won de koploper met 2-1 van Odin’59, nadat het al heel vroeg op achterstand was gekomen.

De weken van de waarheid zijn aangebroken voor Kloetinge. De ploeg staat al maanden bovenaan in de vierde divisie en bouwde de voorsprong steeds verder uit, maar de afgelopen weken kwam de klad erin en slonk de marge. De groen-witten kwamen al drie wedstrijden op rij niet tot winst en zagen daardoor de concurrentie steeds dichterbij komen, tot slechts drie punten. Een overwinning op Odin’59 was dus eigenlijk een must.

Maar al binnen een paar minuten ging het zaterdag mis voor Kloetinge. De bezoekers uit Heemskerk, die de eerste periode wonnen en daarna wat wegzakten, namen snel de leiding. Niels Jager maakte de vlugge 0-1. Kloetinge moest dus in de achtervolging en kwam in de achttiende minuut ook op gelijke hoogte, dankzij een doelpunt van Kyle Doesburg. Kort daarvoor belandde er al een inzet van Kloetinge in het zijnet.

De gelijke stand ging uiteindelijk mee de kleedkamer in en na de pauze ging Kloetinge meer op jacht naar de voorsprong. Het was er heel dichtbij uit een voorgegeven vrije trap, maar het hakje ging net naast. Uiteindelijk was er een strafschop voor nodig om toch aan de 2-1 te komen. Een handsbal achterin bij Odin'59 werd bestraft en de bal ging op de stip. Topscorer Ruben de Jager nam de penalty voor zijn rekening en faalde niet.

Kort voor tijd dacht De Jager Kloetinge helemaal in veilige haven te schieten. De spits kreeg de bal, werd afgevlagd wegens buitenspel, ging toch door, scoorde, maar kreeg in plaats van een treffer een gele kaart achter zijn naam omdat hij doorspeelde na het fluitsignaal. Bovendien bleek de 2-1 voldoende voor Kloetinge om na drie duels zonder zege weer een overwinning te kunnen vieren in de vierde divisie.