Na twee weken is trainer De Groot alweer vertrokken bij Hoek

Nee, de Belg werd na twee nederlagen niet ontslagen, maar koos zelf voor een vertrek. Hij gaat in zijn vaderland aan de slag bij Rupel Boom, waar hij dit seizoen al de vierde hoofdtrainer wordt. Hij had de beleidsbepalers van Hoek donderdagavond willen inlichten, maar het nieuws lekte al eerder uit. Toen voorzitter Art van der Staal hem ermee confronteerde, moest De Groot toegeven dat het klopte. Rupel Boom staat op het hoogste amateurniveau dertiende en zal moeten vechten om lijfsbehoud veilig te stellen. De club is sinds deze zomer in handen van Spaanse investeerders, maar op sportief vlak loopt het nog voor geen meter.

De club raakte in september hoofdtrainer Greg Vanderidt kwijt aan Beerschot. Interim-trainer Tom Verhoeven gaf in oktober vervolgens aan geen hoofdtrainer te willen worden, waarna hij meteen werd ontslagen. Hij werd vervangen door twee Spanjaarden. Maar het Belgische avontuur duurde voor José Durán Rivas en zijn assistent Manuel Crespo slechts vijf weken, waarna ze vorige week vanwege teleurstellende resultaten opzij werden gezet. Met de teammanager als eindverantwoordelijke op de bank won Rupel Boom vervolgens wel van La Louvière. Steven de Groot, die eerder al als scout voor Rupel Boom werkte, is nu de volgende die is aangesteld als hoofdtrainer.

Het betekent dat Hoek opnieuw op zoek moet naar nieuwe trainer. Voor wie de draad kwijt is: Lieven Gevaert begon het seizoen als hoofdtrainer, vertrok half oktober naar Dikkelvenne en daarna werden de trainingen verzorgd door onder anderen Istvan Bakx, Niels Slager en Gert-Jan van Leiden. Kenny Verhoene leek als interim-trainer een tijdelijke oplossing te worden, maar hij haakte vanwege ziekte na één training al af. Vervolgens werd De Groot op dinsdag 16 november vastgelegd tot het eind van dit seizoen, met een optie op nog een extra jaar.

Paar nachten slecht geslapen

Hij gaf op donderdag 18 november zijn eerste training en debuteerde twee dagen later met een 0-1-nederlaag tegen Ter Leede. Afgelopen zaterdag verloor Hoek opnieuw, deze keer met 2-1 van Sportlust’46. De ploeg staat nu vijftiende, een plek die aan het eind van de rit nacompetitie tegen degradatie inhoudt. De Groot had zijn contract bij Hoek nog niet getekend, waardoor hij makkelijk weg kon bij de Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist. ,,Hij had er een paar nachten slecht van geslapen’’, zei Art van der Staal, nadat hij De Groot had gesproken. ,,Verder had ik geen zin om naar een heel lang verhaal te luisteren. We kunnen weer opnieuw beginnen en gaan weer op zoek naar een nieuwe trainer.’’