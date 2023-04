Na twee jaar blessureleed gaat Bart Deprez voor ‘kippenvelmomentje’ op de Coolsingel

Blessures, blessures en nog eens blessures. De waslijst aan pijntjes in elke denkbare spier was voor Bart Deprez de aanleiding voor een voortijdig afscheid van het topamateurvoetbal. De punt achter de carrière opende daarentegen deuren naar een nieuw sportief doel: de NN Marathon Rotterdam.

Ideaal? Nee, dat is de voorbereiding van Bart Deprez allesbehalve. De drukte van zijn werk en de vele reisjes naar het buitenland verhinderen dé perfecte voorbereiding op de 42 kilometer en 195 meter die Bart Deprez zondag moet afleggen. Een paar dagen voor aanvang van de marathon van Rotterdam wrijft hij de slapers nog uit zijn ogen, af en toe steekt hij ook een gebalde vuist voor zijn openslaande mond.

,,Jetlag’’, noemt hij als reden. Het is een begrijpelijk argument. De afgestudeerde econoom is zojuist terug van een reis met zijn werk in de Verenigde Staten, waar hij New York en Las Vegas bezocht. ,,Jarenlang zat ik vast aan de voetbalkalender en was het meestal onmogelijk mee te gaan. Nu het wel kan, wil ik zulke reisjes niet laten schieten.’’

Vrijheid

Twee keer op wintersport, weekenden weg en uitjes met werk: wie naar Deprez luistert, merkt dat hij het voetbal niet mist. Sinds vorig jaar is hij vrij, onbelemmerd door de verplichtingen die bij het topamateurvoetbal horen. Iets langer blijven hangen bij de vrijdagmiddagborrel? Kan. Dinsdagavond uit eten met collega’s? Kan. Een marathon lopen? Kan nu ook.

,,Sinds een jaar of vier heb ik wel die ambitie deel te nemen’’, vertelt Deprez, die vorig najaar zijn woorden in daden omzette door zich in te schrijven. Als gevolg van twee jaar opeenvolgend blessureleed zette de voormalig spits van Kloetinge en Goes en daarna onder meer nog uitkwam voor clubs als ASWH, Smitshoek en Barendrecht, op 29-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière.

Volledig scherm Bart Deprez als spits van Barendrecht tegen Dico Koppers van de Ajax-amateurs. © Carla Vos

,,Toen ik nog bij Smitshoek speelde, wilde ik het al. Met mijn oude werk had ik al een keer de laatste 10 kilometer gelopen. Ik wist toen: dit wil ik per se ook een keer meemaken en dan niet het halve werk. Voetbal en langeafstandslopen gingen alleen niet samen. Het is iets compleet anders.’’

Deprez moest wachten op die punt achter zijn carrière. Na een sterke eindfase van het seizoen twijfelde hij nog even die daadwerkelijk te zetten, maar uiteindelijk koos hij toch voor stoppen en de verwezenlijking van de marathonwens. Hij wilde een keer langs de Gele Kanarie lopen in plaats van langs de Goudsesingel staan. ,,Het lijkt me zo mooi om in die laatste kilometers gedragen te worden door het publiek. Dat moet echt zo’n kippenvelmomentje geven.’’

De laatste trainingskilometers zitten inmiddels in de benen. Hoewel de afgelegde afstanden een garantie lijken te geven op uitlopen, slaat de twijfel ook enigszins toe na de laatste duurloop. ,,Ik wilde voordat ik naar Amerika ging nog één keer 30 kilometer lopen, maar na 29 kilometer kon ik niet meer. Nog nooit had ik zoveel last. Ik ben zelfs met de deelscooter naar huis gereden. Ik was helemaal op, terwijl ik die week daarvoor heel soepel 25 kilometer liep. Dan twijfel je wel enigszins, maar ook met 29 kilometer in de benen moet het lukken hoor.’’

Liters weizenbier

Op een tijd wil Deprez zich niet vastpinnen. ,,Dan word ik daar ook op afgerekend’’, grijnst hij. ,,Ik heb wat in mijn hoofd zitten, dat wel. Of dat haalbaar is, weet ik niet. In de maand februari heb ik goed getraind. In januari daarentegen, was ik niet vooruit te branden. Ook de reizen en de liters weizenbier op wintersport waren niet bevorderlijk. We gaan het zien, alleen uitlopen vind ik te makkelijk. Ik wil wel iets meer bereiken.’’