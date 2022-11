Na twee flinke nederlagen verliest Goes nu met het kleinst mogelijke verschil

VIERDE DIVISIE/VIDEOVierdedivisionist Goes ging zaterdag voor de derde keer op rij onderuit in competitieverband. Waar de ploeg de afgelopen weken flink onderuit ging, had nummer twee Smitshoek meer moeite met de ploeg van trainer Dennis de Nooijer. Het won met het kleinst mogelijke verschil: 0-1.

Is het lek boven bij Goes? Op die vraag moest de vierdedivisionist zaterdag antwoord geven in het thuisduel met Smitshoek. Want Goes kreeg de afgelopen twee wedstrijden het ene na het andere doelpunt om de oren. Eerst zeven tegen FC ‘s-Gravenzande en daarna nog eens vijf op bezoek bij Spijkenisse. Goes daalde daardoor van plek drie naar plaats zes en gooide het vrij fraaie doelsaldo te grabbel. De tegenstander van zaterdagmiddag, Smitshoek, is daarentegen juist opgeklommen tot plek twee.

Lees ook PREMIUM Goes-verdediger Stefan de Bert tot winterstop uit roulatie

Dat Smitshoek in een betere vorm verkeert dan Goes, was ook binnen de lijnen terug te zien. Niet dat de Zuid-Hollanders er net als ‘s-Gravenzande en Spijkenisse op los scoorden, maar ze kregen wel de betere kansen. Zo leverde een hoekschop in de vijfde minuut de ploeg uit Barendrecht bijna de 0-1 op. Die treffer viel uiteindelijk pas een halfuur later, toen Bobby Vos diep gestuurd werd op de linkerflank en scoorde. Dangelo Martien en Erwin Franse kregen daarna nog wel de kans om voor rust gelijk te maken, maar misten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gelijk na rust was Martien opnieuw dicht bij de gelijkmaker, maar vond hij de keeper op zijn pad. Daarna was het vooral Smitshoek weer dat gevaarlijk werd. Maar ook de Barendrechters kregen de bal er niet in. Vos had zijn tweede van de middag op zijn schoen, maar miste. Dat deed Nino Urban ook. De aangever bij de 0-1 ging in de 73ste minuut voor eigen succes. Dat leverde echter geen problemen op voor Goes-keeper Matthew Lentink. Hij kon het schot, dat niet ver genoeg in de hoek geplaatst was, klemvast pakken.

In de slotfase liet ook Goes zich weer voor het vijandelijke doel zien. Een verre ingooi van Renzo Roemeratoe werd verlengd door Daniël Wissel en kwam bij de tweede paal terecht bij Franse. Hij had de bal voor het intikken, maar kreeg zijn voet er niet tegen. Ook Timo Lijbers had wat pech bij een grote kans. Hij kopte in kansrijke positie tegen een tegenstander aan. Het was de grootste kans op de gelijkmaker. Hoewel Goes het achterin zaterdag beter op orde had, werd er zelf geen treffer gemaakt en dus weer verloren.