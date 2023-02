Na topdag volgt off-day voor Terneuzense Boys en SVOD’22

EERSTE KLASSE C/VIDEOZaterdag-eersteklassers Terneuzense Boys en SVOD’22 hebben precies een week kunnen genieten van hun topdag. Zaterdag ging het voor beide ploegen namelijk helemaal mis in de eerste klasse C. Terneuzense Boys verloor na de 0-4-zege op Spartaan 1920 met 0-4 van nummer twee Heerjansdam. SVOD’22 ging met 6-0 onderuit bij concurrent Nieuw-Lekkerland, nadat een week eerder een andere concurrent, Rijsoord, nog met 3-2 werd verslagen.

Het zat er zaterdag voor beide ploegen simpelweg niet in. Voor SVOD’22 waren de gevolgen van de off-day misschien nog wel het grootst. De gepromoveerde fusieclub had drie punten uit kunnen lopen op Nieuw-Lekkerland in de strijd tegen directe degradatie, maar zag de directe concurrent in plaats daarvan op gelijke hoogte komen. De Zeeuwen hebben nog wel een wedstrijd tegoed en kunnen daarin het verschil van drie punten weer herstellen.

Dan zullen ze in het inhaalduel met subtopper DCV, op 18 februari, wel beter voor de dag moeten komen dan zaterdag tegen Nieuw-Lekkerland. Al na zes minuten ging het mis voor SVOD’22, dat een vrije trap tegen kreeg, die binnen werd gekopt. Een schot van buiten de zestien leverde drie minuten later al de 2-0 op en in de zeventiende minuut werd het door een eigen goal 3-0. Toen het in de 28ste minuut ook nog 4-0 werd, leek een monsterscore aanstaande.

Nieuw-Lekkerland nam na het vierde doelpunt echter wat gas terug en kwam pas na de pauze weer tot scoren. De 5-0 viel kort na de pauze, de 6-0 pas vlak voor tijd. Zelf creëerden de mannen uit Oostkapelle en Domburg weinig, waardoor het uitliep op een kansloze middag in Zuid-Holland.

Ook een snelle achterstand

Voor Terneuzense Boys werd het eveneens een middag zonder glans en kans, tegen Heerjansdam. Net als SVOD’22 kwamen de Zeeuws-Vlamingen al na zes minuten op achterstand. De ploeg van trainer Kevin Hollander slaagde er echter in de schade beperkt te houden en hielden het voor de pauze bij die 0-1. Daardoor leken er nog kansen te liggen voor de tweede helft.

Niets bleek minder waar. Een kwartier na rust ging de bal op de stip voor Heerjansdam en maakten de bezoekers er 0-2 van. Toen het in de zeventigste minuut ook nog 0-3 werd, leek de wedstrijd gespeeld. Een aantal wissels bij Terneuzense Boys - onder andere Miroslav Peric, een week eerder nog goed voor een hattrick - konden daar ook geen verandering in brengen. Het werd uiteindelijk zelfs nog 0-4.

Door de nederlaag is Terneuzense Boys terug in de degradatiezone. Concurrent SHO pakte namelijk een punt en is de Zeeuws-Vlamingen voorbij. De huidige tiende plek zou aan het einde van de rit betekenen dat de Boys de nacompetitie in moeten. Daarin zou het dan samen uitkomen met SVOD’22, dat nu nog elfde staat. Voor die ploeg is een directe degradatieplaats na zaterdag echter héél dichtbij.