Na spetterend slot van slordig duel staat Kloetinge met lege handen

DERDE DIVISIEOok in de vierde speelronde van de derde divisie was het niet raak voor Kloetinge . Op bezoek bij OSS'20 kreeg de promovendus wel kansen op de eerste overwinning van het seizoen, maar die werden niet afgemaakt. Na een aantal enerverende slotminuten gingen de Zeeuwen uiteindelijk zelfs met lege handen naar huis: 1-0.

Bij Kloetinge nam Milan Zabicki de plaats onder de lat over van de afwezige Mitchell Braafhart en verving Mitchell Baptist de geschorste Zenya Deurloo. De Bevelandse ploeg ging in de eerste helft op zoek naar de eerste driepunter van het seizoen, maar in het snikhete Oss was het spel rommelig en slordig.

De overmacht, die er wel was voor de pauze, leverde slechts enkele kansjes op via Valentijn van Keulen (schot) en Julius Bliek. De laatste kopte op slag van rust uit een hoekschop hard in, maar de bal werd net op tijd voor de doellijn weggehaald door een verdediger van OSS'20.

De thuisploeg had in het tweede gedeelte van het eerste bedrijf de beste fase, maar Ifra Sow, Samed Oztoprak en Hicham Haouat kregen de bal er van dichtbij niet in. Zo bleef het na 45 minuten 0-0 en ook na de pauze bleef het wachten op doelpunten. De kansen waren bovendien schaars.

Oztoprak was kansrijk voor de thuisploeg en Reguillo Vandepitte ondernam een doelpoging voor Kloetinge; beiden bleven zonder succes. Het leek daardoor bij 0-0 te blijven, maar in de slotfase ging het alsnog los, met in eerste instantie grote gevolgen voor OSS'20, maar daarna nog grotere gevolgen voor Kloetinge.

Enerverende slotfase

Vlak voor tijd moest de thuisploeg met tien man verder. Verdediger Noah Marsman maakte een overtreding op Kloetinge-spits Kyle Doesburg en kreeg zijn tweede gele kaart. Niet veel later besliste OSS‘’20 met een man minder het duel alsnog. Hicham Haouat rondde een counter af.

Kloetinge keerde uiteindelijk dus met lege handen terug naar Zeeland. Het kreeg de kansen op doelpunten, leek uiteindelijk genoegen te moeten nemen met een punt, maar kreeg in de slotseconden de genadeklap te verwerken. Bovendien wacht de ploeg na vier duels nog altijd op de eerste zege in de derde divisie.

OSS'20-Kloetinge (0-0). Scheidsrechter: Bjorn Kuiper. Gele kaart: Julius Bliek, Valentijn van Keulen (beiden Kloetinge). Rode kaart (2x geel): 89. Noah Marsman (OSS'20). Aantal toeschouwers: 350.

Kloetinge: Milan Zabicki; Jop Dekker, Koen Plank, Julius Bliek, Ellas Meijer; Yassin Ouja (60. Daan Schouw), Valentijn van Keulen, Reguillo Vandepitte, Ruben de Jager, Mitchell Baptist (46. Dook van den Berg); Kyle Doesburg.