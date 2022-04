Na rode kaart voor Klap krijgt Goes in derby nog een veel grotere klap

WHS-ta­lent Den Engelsman kiest voor overstap naar Goes

Wout den Engelsman (18) speelt volgend seizoen voor Goes, dat in de derde divisie momenteel tegen degradatie strijdt. De linksbenige middenvelder, die ook centraal achterin uit de voeten kan, komt over van WHS. Bij de club uit Sint-Annaland is hij nu aan zijn eerste seizoen in de hoofdmacht bezig, nadat hij er eerder al in de jeugd speelde.

24 april