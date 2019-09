Na nieuwe schouderblessure twijfelt Van Leiden over zijn voetbaltoekomst

MIDDELBURG - Hoek moet het waarschijnlijk een week of zes zonder Gert-Jan van Leiden stellen. De centrale verdediger viel zaterdag in het uitduel met Ter Leede (3-2-nederlaag) na 74 minuten geblesseerd uit. De rechterschouder van Van Leiden schoot uit de kom en daardoor mist hij sowieso de derby van aanstaande zaterdag tegen Goes en de duels met VVSB, Dovo en Barendrecht. En het is de vraag of de Middelburger nog gaat voetballen, wanneer hij weer hersteld is.

Bij Van Leiden schiet vaker een schouder uit de kom. ,,Alleen gebeurde dat steeds met mijn linkerschouder’’, vertelde hij zondagochtend. ,,Ik kon mijn schouder inmiddels zelf al terug zetten, omdat die banden behoorlijk opgerekt zijn. Maar nu gebeurde het met mijn rechterschouder. Het was heel pijnlijk. Ik moet nu een week in een mitella lopen en volgende week wordt er in het ziekenhuis een foto gemaakt, om te zien wat er allemaal beschadigd is. Daarna wordt het fysiotherapie en herstellen.’’

Toen zijn linkerschouder voor de eerste keer uit de kom schoot, in februari 2017, was Van Leiden speler van ADO’20. Destijds stond hij ook zo’n anderhalve maand aan de zijlijn. Daar houdt hij nu opnieuw rekening mee. ,,Ik wilde zaterdag in een duel voor die speler van Ter Leede komen. Ik gooide mijn arm er al voor, alleen zette hij toen zijn lichaam ertussen. Daardoor schoot die arm uit de kom. Door mijn eerdere ervaringen met mijn linkerschouder weet ik dat dit een tijdje gaat duren.’’

Quote Als ik last van die schouders blijf houden, dan stop ik er misschien in de winterstop wel al mee Gert-Jan van Leiden

Van Leiden, die al heeft aangekondigd aan het eind van dit seizoen te stoppen, zegt nu te twijfelen of hij over anderhalve maand nog wel verder wil als voetballer. ,,Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eerst ga kijken hoe het allemaal herstelt. Als ik last van die schouders blijf houden, dan stop ik er misschien in de winterstop wel al mee.’’