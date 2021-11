Na nieuwe nederlaag, deze keer bij Sportlust’46, zakt Hoek weer wat verder weg

DERDE DIVISIEWOERDEN - In wat door de coronamaatregelen naar verwachting voorlopig de laatste wedstrijd was, boog Hoek opnieuw het hoofd. In Woerden ging de ploeg van trainer Steven de Groot zaterdagmiddag ook onderuit tegen Sportlust’46 (2-1). De Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist had weinig te vertellen tegen de nummer twee van de ranglijst en zakte weer wat verder weg.

Tekenen van herstel liet Hoek zien, tijdens de vierde nederlaag in de laatste vijf wedstrijden. De ploeg hangt als los zand aan elkaar, van onderlinge acceptatie is nauwelijks sprake en het vertrouwen is tot een dieptepunt gezakt. Hoek kwam na zes minuten nog wel op voorsprong, na wat achteraf gezien één van de spaarzame goede aanvallen was. Steve Schalkwijk zocht de diepte, werd gevonden en de spits bediende de inkomende Rik Impens (0-1).

Sportlust’46 raakte niet in paniek van die treffer. De ploeg van Patrick Loenen bleef het eigen spel spelen, bouwde rustig op en stichtte gevaar met lopende mensen vanuit het middenveld. Nadat Hoek een paar keer aan de gelijkmaker was ontsnapt, frommelde Zakaria Assarti na 19 minuten de gelijkmaker binnen. De vroeg ingevallen Mark van der Weijden liet daarna een mooie kans liggen om de thuisploeg op voorsprong te brengen, maar was even later wel trefzeker. Bij een corner tastte iedereen mis, waarna Van der Weijden de 2-1 binnen tikte.

Na rust had Sportlust’46 opnieuw het beste van het spel, maar werd het iets minder gevaarlijk. Hoek wist lange tijd helemaal niets te creëren en ging pas in de laatste tien minuten iets aanvallender spelen, in een 3-5-2-formatie. Het leverde echter niets op en Sportlust’46 slaagde er ook niet meer in om te scoren. De thuisploeg pakte echter wel weer drie punten, waardoor het bovenin mee blijft strijden. Daar kan Hoek, dat diep in het rechter rijtje terug is te vinden, alleen maar van dromen.

Sportlust’46-Hoek 2-1 (2-1). 6. Rik Impens 0-1, 19. Zakaria Issarti 1-1, 34. Mark van der Weijden 2-1. Scheidsrechter: S. Teuben (Aarle-Rixtel). Aantal toeschouwers: 0.

Sportlust’46: Romero Antonioli; Nick Verhagen, Floris Mulder, Bas van Zoest, Martijn Jansen; Thomas Heideman, Zakaria Issarti (84. Marley Berkvens), Wessel Meiring (90. Jorn van Lunteren), Christiaan van Hussen; Mohammed Bendadi (16. Mark van der Weijden, 46. Quincy Arends), Mitchell van der Veer (90. Jordi Balk).

Hoek: Griffin de Vroe; Ruben de Jager, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani; Steven Smulder (81. Aaron Verwilligen), Rik Impens, Jonathan Constansia; Istvan Bakx (81. Niels de Pauw), Steve Schalkwijk en Giovanni Delannoy (73. Erwin Franse).