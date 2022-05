Na mislopen stunt wordt de opgave voor Goes nóg zwaarder

DERDE DIVISIELISSE - De tweede etappe van Goes’ eindsprint in de derde divisie heeft de ploeg geen punten opgeleverd. Op bezoek bij titelfavoriet FC Lisse werd het 4-0. Zo wordt het slot van het seizoen met de week spannender voor Goes en de mogelijkheden om handhaving af te dwingen steeds geringer.

De eindsprint van Goes is in volle gang. De eerste meters verliepen grotendeels volgens plan voor de ploeg van trainer Kevin Hollander. De 1-0-zege op Odin'59 leverde drie belangrijke punten op. Het enige smetje was de rode kaart voor sterkhouder Gianni Tiebosch. Hij nam het enige doelpunt van de middag voor zijn rekening, maar kreeg in de slotfase ook zijn tweede gele kaart. Het treffen met de grote titelkandidaat FC Lisse moest hij dus aan zich voorbij laten gaan.

Het maakte het tweede duel in de cruciale eindfase van het seizoen er niet makkelijker op voor Goes. En de wedstrijd tegen Lisse was bij voorbaat al een pittige opgave. Goes kwam ook al snel op achterstand op bezoek in de Bollenstreek. David Verweij zette de thuisploeg al na acht minuten op voorsprong. Uit een corner van Tom Noordhoff kopte hij de 1-0 binnen. Een tweede kopbal, van Jaap Zwetsloot, leverde bijna de 2-0 op. Goes-goalie Matthew Lentink voorkwam die met een knappe redding.

Dat Lisse de betere ploeg was, was niet geheel verrassend. De koploper koerst op de titel af, terwijl Goes nog altijd hekkensluiter is. Alleen Francis Kabwe Manengela was namens de Zeeuwen een keer dichtbij een treffer, maar zag zijn inzet op de lijn gekeerd worden. Verder was het de thuisploeg die op zoek ging naar de 2-0, en die ook vond. Ludcinio Marengo was de gevierde man. Zijn eerste echte poging van de wedstrijd had Lentink nog gekeerd, maar bij zijn tweede schot - bijna tien minuten later - was het wel raak.

Na de pauze bleef het aantal kansen een stuk beperkter. Lisse was alleen in de beginfase van de tweede helft écht dicht bij een treffer, maar Enzo Stroo kreeg hem er niet in. Goes zelf kwam al helemaal amper in de buurt van het doel. Pas een kwartier voor tijd kreeg de wedstrijd weer een beetje kleur, dankzij invaller Reggie Schaap. Hij stond nog maar net binnen de lijnen bij Lisse, toen hij Stroo bediende. Die kreeg hem er in het begin van de tweede helft niet in, maar sloeg in de eindfase wel toe: 3-0.

Ingecalculeerd

De score viel uiteindelijk nóg groter uit, omdat Jeffrey Klijbroek er nog 4-0 van maakte en zijn ploeg Lisse met een goed gevoel naar de kampioenswedstrijd stuurde. Een stunt voor Goes zat er dus niet in, al was een nederlaag misschien wel ingecalculeerd door de hekkensluiter. Vanaf volgende week moet het dan écht gaan gebeuren. Drie wedstrijden zijn er nog voor Hollander en zijn mannen om (directe) degradatie af te wenden. ACV, Dovo en Stedoco; tegen die ploegen moet Goes zich zien veilig te spelen.

Die opgave werd zaterdag nog een stuk zwaarder, omdat concurrent Dovo met 2-1 van Staphorst won. Goes heeft nu een gat van vier punten met nummer zeventien VVOG, het verschil met nummers zestien en vijftien Dovo en Ajax is vijf punten.