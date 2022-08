Na jaren in dienst van Groene Ster gaat Hicham Azzanagui nu naam maken in België

Ruim een week voor de start van de competitie, een flinke aderlating voor de eredivisionist en trainer Azdine Boufrahi. Maar Azzanagui (25) wist het na goed nadenken zeker. ,,Het is een club met veel ambitie, een grote aanhang en de honger om te promoveren. Ze willen heel graag naar de hoogste divisie in België, dat trok me aan.” In de hoogste klasse speelt Futsal Team Borgerhout op dit moment dus nog niet. ,,Alles is heel professioneel geregeld en ik denk dat je het qua niveau kunt vergelijken met de middenmoot van de eredivisie.”