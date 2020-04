Na interne strijd komt er na ruim een eeuw een eind aan Vlissingen zondag

‘Het is zonde van het geld dat er nog in is gepompt’

17:35 VLISSINGEN - Renato Dijkstra speelde jarenlang in het eerste elftal van VC Vlissingen, was bestuurslid bij de club en speelt nog altijd in het tweede zondagteam. ,,De kans is groot dat we met dat team op zondag blijven voetballen’’, zegt de 48-jarige linkspoot. ,,Je ziet bij meer verenigingen die naar de zaterdag gaan, dat er op zondag nog recreatief gevoetbald kan worden.’’