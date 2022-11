Na een matige wedstrijd pakt Hoek nu zelf de volle buit in blessuretijd

DERDE DIVISIEHoek wist al wat verliezen in blessuretijd is, maar weet na zaterdag ook weer hoe het voelt om in de slotminuten de overwinning te grijpen. Dankzij een late, rake vrije trap van Mathieu De Smet was de Zeeuwse derdedivisionist zaterdag met 2-1 te sterk voor laagvlieger Harkemase Boys, dat daarmee eigenlijk te weinig kreeg.

Een week na de bizarre nederlaag bij ACV, waar het door drie doelpunten in de laatste minuten 4-1 werd, ging Hoek in eigen huis tegen laagvlieger Harkemase Boys op zoek naar zekerheid. De ploeg speelde alsof trainer Pieter Ongena zijn mannen had meegegeven dat niet de uitvoering, maar het resultaat voorop stond. Want juist die resultaten waren prima onder leiding van de nieuwe coach, die de vertrokken Björn De Neve eerst op interim-basis overnam en hem daarna definitief opvolgde.

Maar die zekerheid leek al snel aan flarden te worden geschoten door Harkemase Boys. Het was dat Alexander Embrechts alert was en de bal op de doellijn kon wegwerken, anders konden alle plannen van de Zeeuws-Vlamingen al in de zesde minuut de prullenbak in. Nog geen minuut later werden de bezoekers weer gevaarlijk, na balverlies van Karim Bannani, maar ook dit liep met een sisser af. zelf kwam Hoek niet tot grote kansen. Bij de thuisclub zat weinig verrassing in het spel.

Scorende invaller

Sylvio Hage kon daar misschien wel eens verandering in brengen. De aanvaller kwam al in de negentiende minuut binnen de lijnen, als vervanger van Giovanni Delannoy. En drie minuten na zijn entree was Hage al trefzeker. Hoek kreeg in de 22ste minuut een strafschop, die in eerste instantie nog werd gemist door aanvoerder Rik Impens. Invaller Hage was er daarna als de kippen bij om de rebound binnen te werken en zette Hoek, na de grote kansen van de bezoekers, toch op 1-0.

Een magere voorsprong, waardoor iedere uitval van Harkemase Boys gevaarlijk bleef. De bezoekers drongen vooral in het begin van de tweede helft sterk aan, wat ervoor zorgde dat Hoek zich moest terugtrekken op de eigen helft. Tegenhouden lukte echter niet altijd. Berwout Beimers kwam binnen tien minuten na de pauze twee keer tot een kans. Oege-Lingen van Sietse was daarna ook nog zeer gevaarlijk met een kopbal. Maar de enige bij Hoek die wel kon tegenhouden, was keeper Lars Knipping.

Geen kopie

Het was alleen de vraag hoe lang het verzet van de doelman stand zou houden. De mannen voor hem leken de waarschuwingen van Harkemase Boys namelijk niet op te pikken. En in de zeventigste minuut ging het inderdaad fout. Embrechts, in de openingsfase nog de reddende engel, liet zich aftroeven door Thomas Prinsen. Daarna was er ook voor keeper Knipping geen houden meer aan en zorgde Prinsen voor de meer dan verdiende gelijkmaker namens de bezoekers.

Pas tien minuten voor tijd kwam Hoek zelf weer eens tot kansen. Een inzet van Hage leverde niet meer op dan een corner en uit die hoekschop werd de paal geraakt. Maar het was vooral Harkemase Boys dat aanspraak maakte op de overwinning en nóg grotere kansen kreeg. In de blessuretijd viel doelman Knipping ook nog uit. Hij werd vervangen door Finn Murre. Weer een tegenvaller vlak voor tijd, maar een kopie van ACV-uit bleef uit. Want nu was het Hoek zelf dat er nog met de zege vandoor ging. Een vrije trap van Mathieu De Smet viel in de 95ste minuut binnen en leverde Hoek de drie punten op.