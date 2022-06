Na drie interessante weken richt Hoek-trainer De Neve zijn blik op volgend seizoen

Na het plotselinge vertrek van Lorenzo Staelens en Gaby Demanet, die zo voor het zoveelste bijzondere hoofdstuk in een enerverend seizoen zorgden, nam De Neve half mei het roer over. De vijfde hoofdtrainer van Hoek tijdens dit seizoen begon ijzersterk. Hij kreeg weer energie in de ploeg, die voor zijn aantreden vrij kansloos onderuit was gegaan tegen Sportlust’46 (0-4) en de amateurs van Ajax (3-0). De Neve boekte overwinningen op Excelsior’31, Barendrecht en VVSB. Zaterdag volgde op de laatste speeldag een 3-2-nederlaag tegen VVOG.

Omdat DVS’33 won was deelname aan de nacompetitie sowieso niet meer mogelijk. Toch was De Neve graag met een beter gevoel uit Harderwijk vertrokken. ,,We hebben hier weer veel kansen bij elkaar gevoetbald’’, had de trainer gezien. ,,In balbezit hadden wij er veel meer uit moeten halen. De ruimte die VVOG af en toe weg gaf... Onvoorstelbaar. Als we de efficiëntie en kwaliteit hadden getoond die ik tijdens trainingen en in de afgelopen wedstrijden heb gezien, dan maak je hier zes, zeven doelpunten. Maar we konden die kwaliteit deze keer niet leveren.’’