Na drie gescheurde kniebanden kan Roy de Smit op zoek naar een nieuwe hobby

Driemaal is meestal scheepsrecht. Vaak in positieve gevallen, maar bij De Smit dus even niet. Want na drie keer een zware knieblessure, aan drie keer hetzelfde linkerbeen, is het ‘mooi’ geweest. ,,Dat vertelden ze eigenlijk al bij de tweede keer, maar toen was ik 22 en wilde ik toch door. Nu was er geen twijfel mogelijk en zeiden ze in het ziekenhuis ook heel duidelijk: Jij stapt nooit meer een voetbalveld op.” Als voetballer dan tenminste...