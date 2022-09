Na bliksemstart is in Hoek pas héél laat de donder te horen

Na twee nederlagen in de eerste twee wedstrijden lijkt Hoek de stijgende lijn te pakken te hebben in de derde divisie. Wedstrijd nummer drie leverde een punt op en in het vierde duel, midweeks op bezoek bij Stedoco, werd de eerste overwinning gepakt. Thuis tegen Excelsior'31 moest daar zaterdag een goed vervolg aan worden gegeven, met bijna dezelfde elf als tijdens de eerste zege. Alleen Jeff Bonsu kon niet rekenen op een basisplaats. Hij moest zijn plekje afstaan aan Mo Jabar Zada.

Op de bank hoefde Bonsu zich niet te vervelen. Hoek had tegen Excelsior’31 een bliksemstart. Al in de vierde minuut werd het 1-0, toen aanvoerder Rik Impens vanaf links ineens een vrije doortocht kreeg. Hij schoof de bal vervolgens beheerst in het doel. Een tegenvaller voor de Zeeuwse-Vlaamse ploeg was daarna het uitvallen van Sylvio Hage. Hij moest in de 17e minuut met een hamstringblessure naar de kant. Zijn vervanger was Steve Schalkwijk, die goed inviel.

Excelsior’31 heerste in het vervolg van de eerste helft. De ploeg uit Rijssen was sterk in balbezit en combineerde makkelijk, zonder overigens tot grote kansen te komen. Op slag van rust kwam Hoek bijna op 2-0. Eerst schoot Jelco Schamp rakelings naast en daarna had Schalkwijk pech. Met een geplaatst schot probeerde hij de keeper te passeren. De bal belandde op de binnenkant en ging daarna via de andere binnenkant van de paal uit het doel.

Treffer in blessuretijd

Dichter bij een treffer zou Hoek daarna niet meer komen. Ook niet in de tweede helft. Want ondanks enkele kansjes voor de thuisploeg, drong Excelsior'31 het meest aan. Zonder resultaat, zo leek het heel lang. Want pas in blessuretijd kregen de bezoekers uit Rijssen de gelijkmaker op het scorebord. Simon Seppenwoolde kopte binnen en bezorgde Hoek na een flitsend begin een pijnlijk slot. Want in plaats van de tweede overwinning van het seizoen, moest de ploeg van trainer Bjorn de Neve het doen met de tweede remise.