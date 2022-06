Na bewogen jaar maakt Niels van Geystelen met DwO’15 zich op voor onverwacht toetje

DRIEWEGEN – Voor zaterdag-vierdeklasser DwO’15 eindigde het reguliere voetbalseizoen prachtig. De formatie van oefenmeester Arjan Sandee was de lachende derde op de slotdag en nam een periodetitel over van kampioen Vlissingen en neemt het zaterdag in de eerste ronde van de nacompetitie op tegen FC de Westhoek’20. De speler om op te letten bij DwO’15 is de in goede vorm verkerende Niels van Geystelen.

De 22-jarige Van Geystelen valt de laatste weken op door veel doelpunten (hij heeft er dit seizoen 19 gemaakt). En dat terwijl zijn ploeg voor de winterstop ronduit slecht presteerde. ,,In de eerste seizoenshelft hebben wij één punt behaald. Het was bij vlagen echt dramatisch. DwO’15 is een dorpsclub en wij moeten het vooral hebben van een vaste kern spelers.‘’

,,Spelers uit de jeugd zijn doorgekomen en die hadden tijd nodig om zich aan te passen. In het begin dachten tegenstanders vaak dat ze wel even makkelijk van ons konden winnen. Alleen daar kwam in de tweede seizoenshelft verandering in. Na de winterstop is het echt super gegaan’’, aldus Van Geystelen.

Andere positie

Mede door de vele doelpunten van Van Geystelen eindigde DwO’15 op 27 punten en werd er de laatste vier wedstrijden niet meer verloren. De student Ondernemerschap & Retail Management vervolgt zijn verhaal: ,,Voor de winterstop speelde ik op een andere positie. Nu sta ik rechtsbuiten en kan ik mijn snelheid veel meer gebruiken.‘’

Volledig scherm Periodekampioen DwO'15 met het ingelijste shirt van ploeggenoot Jonathan Geleijnse die eerder dit jaar onverwacht overleed. © Rob de Baar

,,We zijn elkaar beter gaan vinden en de ballen kwamen de laatste weken goed aan. De derde periode is een heel mooi toetje voor ons en een superprestatie voor ons. Of het verdiend is dat wij een periode mogen overnemen is een lastige. Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant zat er ook wel een beetje geluk bij.’’

Eerbetoon

De wedstrijd tegen FC de Westhoek’20 belooft een spannende te worden en misschien ook wel de laatste wedstrijd van Van Geystelen in het shirt van DwO’15. ,,Natuurlijk heb ik ambities, maar DwO’15 zit ook in mijn hart. Links en rechts wordt er ook aan mij getrokken. Ik wil weten wat ik mijn mars heb, maar ik ben er nog niet uit wat ik ga doen.‘’

,,Eerst maar eens de wedstrijd tegen FC De Westhoek. Voor ons is promoveren geen must, maar we gaan er zeker wel voor. Mocht het lukken dan zou dit een mooi eerbetoon zijn aan onze teamgenoot Jonathan Geleijnse. Hij is niet meer onder ons en zijn onverwachtse dood in januari was een klap voor de hele club. De tijd stond even stil. Alles wat wij doen en bereiken is voor hem’’, zo besluit de jonge vleugelaanvaller.