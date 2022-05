Na 65 jaar klinkt het eindsignaal voor Johan Fritz, de man die bij Nieuwland met blote handen keepte

COLUMN Tijd voor een nieuwe druk van het ‘Boek van Hoek’

Herman, voetbalgekke collega van dagblad De Stentor, uit het oosten van het land, vroeg gisteren wanneer ik nou met het ‘Boek van Hoek’ kom. Dat boek heb ik al eens geschreven, samen met mijn collega Rudy Boogert. ‘Denoek! De pieken en dalen van een ambitieuze dorpsclub’, maakten we in 2015 in samenwerking met supportersvereniging De Purperen Hei. In de tussentijd is er best veel gebeurd...

14 mei