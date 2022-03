Na 2-2 halverwege loopt Hontenisse zichzelf na rust voorbij: 8-2-nederlaag

Koploper Hontenisse wint voor tweede keer binnen 48 uur

VLISSINGEN – Met twee overwinningen binnen 48 uur heeft koploper Hontenisse zijn positie in de vierde klasse A verstevigd. De ploeg van Veli Eryürük heeft na de zevenklapper van vrijdag in Groede en de 2-0-zege van zondag bij SDO’63 nu vijf punten voorsprong op RIA W, dat niet in actie kwam.

13 maart