MZC’11 reageert op rel rond scheidsrechter: onhandige woordkeuze, maar geen racisme

De emoties van Kees Westerwee­le gaan op en neer bij 5-5 van ‘s-Heer Arendsker­ke

11 oktober NUMANSDORP - ,,Dit was er ééntje voor in de geschiedenisboeken. Wat een bijzondere wedstrijd’', zei ’s-Heer Arendskerke-trainer Kees Westerweele na de 5-5 van zijn ploeg in de uitwedstrijd bij NSVV.