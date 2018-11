MZC’11 neemt per direct afscheid van Arie van der Zouwen

De Nooijer: ‘Het is nu even vervelend en hectisch’

19 november OOST-SOUBURG - De tuin van huize De Nooijer ligt deze maandagochtend bezaaid met bladeren. ,,Gérard heeft nu genoeg tijd om die eens op te ruimen’’, zegt echtgenote Lorita met een knipoog. Een dag eerder hebben ze te horen gekregen dat de man des huizes niet langer trainer is van FC Dordrecht. De club houdt hem verantwoordelijk voor de tegenvallende resultaten en slaat, zonder hem, een andere weg in. ,,Het is niet anders’’, reageert De Nooijer even later, tussen twee telefoontjes door. ,,Nu is het even vervelend en hectisch. Maar over een paar dagen zal het een stuk rustiger zijn.’’