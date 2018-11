MZC’11 gaat verder met Edwin Kriens

‘Vreemde week’ voor Bouwense: trainen tussen spelers van Chelsea en Manchester City

7:00 JEREVAN - Vorig weekend kreeg Levi Bouwense (18) uit Goes onverwachts een telefoontje van zijn trainer van Jong Sparta Rotterdam. De verdediger stond op de stand-by lijst van Oranje onder 19 en werd door bondscoach Maarten Stekelenburg alsnog opgeroepen voor het vierlandentoernooi in Armenië. Bouwense debuteerde daar vorige week tegen het gastland (4-0-zege), speelde zaterdag negentig minuten tegen aartsrivaal Duitsland (1-0-overwinning) en viel gisteren in tegen Portugal, dat met 2-1 werd verslagen.