Murre houdt de nul en wint met Hoek: ‘Ik moet er gewoon staan nu, elke week’

Nu Lars Knipping bij derdedivisionist Hoek met een gecompliceerde hamstringblessure en operatie in het vooruitzicht maandenlang is uitgeschakeld, is de 1.93 meter lange Finn Murre uit Yerseke tot eerste doelman gebombardeerd. Eén keer eerder stond hij dit seizoen ook al eens onder de lat vanaf het begin. Dat was uit bij ASWH (0-3-winst), maar daarna keerde Knipping snel weer terug. Nu is de Belg langer uitgeschakeld en is Murre de eerste man.