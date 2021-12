Mondkapje op, QR-code in de aanslag, maar in België kan (nog) wel gevoetbald worden

Als we deze zaterdagavond in Terneuzen de auto starten en de navigatie instellen, zien we dat het een rit van slechts 35 kilometer is. Over de keuze voor deze wedstrijd is eerder in de week wel even nagedacht. Gaan we naar Maldegem tegen Sint Denijs Sport? Wordt het Racing Gent tegen Zelzate? Of kiezen we voor Sporting Lokeren-Temse tegen Dikkelvenne. De laatste wedstrijd spreekt het meest aan, ook omdat de voormalige profclub nog steeds in het Daknamstadion speelt.