Mogen wordt moeten voor Kloetinge na nederlaag in eerste topper

Sinan Coban, amper hersteld van corona, is van grote waarde bij Terneuzen

TERNEUZEN - Hij had heel de week niet getraind, omdat hij herstellend was van corona. Sinan Coban, met zijn 33 jaar met afstand de oudste in een verder piepjong elftal, begon daarom in de derby tegen Clinge op de bank, maar maakte vanaf de 46ste minuut zijn opwachting en bleek in de rest van het duel van grote waarde.

6 maart