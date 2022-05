Mister Groene Ster mag het nog één keer voordoen in de Baskensburg

Eerder dit seizoen kondigde Hoessein Bouzambou aan te stoppen bij Groene Ster. Vrijdag is het dan zover. Dan speelt de aanvoerder zijn laatste wedstrijd, nummer 263, voor zijn geliefde club. In de Baskensburg komt Tigers Roermond op bezoek. Dat is de ploeg van de Zeeuwse toptrainer Hicham Benhammou. Als trainer van Groene Ster heeft hij Hoessein vier jaar mogen meemaken. Benhammou en twee andere goede bekenden aan het woord over Hoessein Bouzambou.

Hicham Benhammou

„2013: Eindhoven thuis”, is Benhammou's antwoord. De vraag was of hij een memorabel moment van Hoessein wist te noemen. ,,Ik ken Hoessein als een zeer intelligente, rustige man. Toen we landskampioen Eindhoven ontvingen, was dat wel even anders. Hij scoorde twee seconden voor tijd de winnende (6-5). Ik heb hem nooit meer zo uit z'n dak zien gaan. Dat was niet des Hoesseins. Daarom was dat een fantastisch moment.” Op YouTube is inderdaad een mooi beeld te zien. De normaal ingetogen Hoessein, rent en springt in de juichende massa die hem bejubeld.