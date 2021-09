Missie van Goes mislukt ondanks snelle treffer

Goes had maar één missie voor het uitduel in Sassenheim: de eerste overwinning van het seizoen pakken, na drie gelijke spelen en de nederlaag van vorige week bij Staphorst (4-0). Verdediger Jelle Klap was duidelijk in de aanloop naar de wedstrijd: ,,We moéten winnen. Het wordt een keer tijd. Als je wint, sluit je aan bij de middenmoot en ga je met een lekkerder gevoel naar de volgende wedstrijd toe.’’

Die woorden werden tegen Ter Leede meteen omgezet in daden. Goes liet er geen gras over groeien en nam al na zes minuten de leiding. Francis Kabwe Manengela nam de treffer voor zijn rekening. Doorpakken lukte echter niet. De Zeeuwen raakten binnen het kwartier Ralph de Kok kwijt door een blessure (vervangen door Julian van de Kreeke) en kregen dik tien minuten later ook nog de 1-1 om de oren, van Bart van der Weijden.

Wéér een standaardsituatie

In het restant van de eerste helft slaagden Ter Leede en Goes er niet meer in om écht gevaarlijk te worden. Na de pauze had Sven Mbikulu de 1-2 op zijn schoen, maar hij schoot voorlangs. Aan de andere kant was het daarna wel raak. Een doelpunt dat Goes-trainer Kevin Hollander hoofdpijn zal bezorgen. Het was raak uit een standaardsituatie. Een week eerder tegen Staphorst ging het bij zulke momenten ook al twee keer mis.

Bij Staphorst viel de eerste tegentreffer uit een corner en de tweede uit een ingooi. In Sassenheim was het eveneens een hoekschop waaruit gescoord werd. Dirk Hoekstra kreeg de bal voor zijn voeten en kon van dichtbij de 2-1 binnen tikken namens Ter Leede. Thijs Haarman deed in de slotfase ook nog een duit in het zakje. Hij bepaalde de eindstand in de 86ste minuut op 3-1 en bracht de missie van Goes definitief om zeep. Daar bracht de late 3-2 van Huib van Hecke geen verandering in.