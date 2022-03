Miroslav Peric kopieert zichzelf, maar ziet glansrol bij Terneuzense Boys in rook op gaan

DERDE DIVISIE/VIDEO Derde plek in het vizier van Hoek na wéér een overwin­ning

HARKEMA - Er komt maar geen einde aan de opmars van Hoek. De Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist won zaterdag met 1-2 bij Harkemase Boys en heeft de top drie nu écht in het vizier. Toch was het geen zorgeloze zaterdag voor Hoek, want het uitvallen van de uitblinkende keeper Griffin de Vroe was een smetje op de zege in Friesland.

13 maart