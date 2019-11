'Minuut stilte tegen racisme goed signaal, maar dit weekend was het weer raak’

TOPSCORERS Steve Schalkwijk heeft koploper Rik Impens te pakken

16:45 VLISSINGEN - Steve Schalkwijk (Goes) heeft Rik Impens (Hoek) achterhaald aan de kop van het PZC-topscorersklassement. De goal zaterdag van Schalkwijk tegen Harkemse Boys (2-3-zege) betekende zijn negende doelpunt in de derde divisie, evenveel als competitiegenoot Rik Impens die vrij was met Hoek.