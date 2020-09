Miljoenentransfer Van Hecke afgerond: verdediger van NAC via Brighton naar Heerenveen

Kan Hoek eindelijk een resultaat boeken tegen ‘angstge­gner’ VVSB?

4 september HOEK – Voor de vierde keer in ruim een jaar tijd staat Hoek zaterdagavond tegenover VVSB. De Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist wil de competitie graag sterk beginnen, maar wist in de voorgaande drie ontmoetingen niet één keer te winnen. Of dat in Noordwijkerhout deze keer wel lukt is de vraag. Wat trainer Lieven Gevaert wel zeker weet, is dat zijn ploeg beter moet beginnen dan de laatste keer.