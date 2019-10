Mike Chen van Oostburg is een pianist op kicksen

Bij worstelend Goes ligt de bal nu bij de spelers

15:10 GOES - Derdedivisionist Goes treedt zaterdag tegen Barendrecht voor het eerst aan zonder trainer Ruud Pennings. Vorige week legde de oefenmeester per direct zijn taken neer. Assistent-trainer John Livramento en teammanager Ron Amperse zijn nu de tijdelijke eindverantwoordelijken. ,,Ik ben alleen trainer geweest in de vierde klasse”, bekent Amperse. ,,De derde divisie is andere koek.”