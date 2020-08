Midvoor van Goes joeg profs schrik aan in allereerste Zeeuwse bekerduel ooit

GOES - Hoek en Goes beginnen zaterdag aan hun avontuur in de KNVB beker voor profteams. Hoek heeft de naam van Zeeuwse cupfighter, maar Goes was de eerste Zeeuwse club in de profbeker. Dat was op 1 januari 1958, met een hoofdrol voor een spijkerharde midvoor uit Wolphaartsdijk.

Johan Verstelle denkt dat hij er op nieuwjaarsdag 1958 bij was in Goes. ,,Ik ging elke zondag naar mijn broer Adrie kijken’’, zegt de krasse tachtiger uit Wolphaartsdijk. ,,Maar eerlijk gezegd weet ik niks meer van die wedstrijd.’’ Dat is best bijzonder. Goes speelde met broer Adrie Verstelle als aanvalsleider tegen een ploeg uit de eredivisie, Noad uit Tilburg, in de profbeker.

Noad (Nooit Ophouden, Altijd Doorspelen) heeft weliswaar niet de allure van een Ajax, Feyenoord of PSV, maar was medio vorige eeuw een serieuze club. Sinds 1918 speelden de Tilburgers op het hoogste niveau van Nederland en tussen 1954 en 1971 kwamen ze uit in het profvoetbal. Met linksbuiten Frits Louer had Noad tegen Goes zelfs een drievoudig international in de ploeg.

En Goes had Adrie Verstelle. Nog niet zo lang overigens, want pas een halfjaar eerder had hij zich aangemeld bij Goes. ,,We speelden daarvoor met drie broers bij Wolfaartsdijk’’, vertelt Johan Verstelle. ,,Adrie, Jan en ik. Het voetbal was niet te vergelijken met nu. Het was echt hard, het ging op het scherp van de snede. Niet zomaar één wedstrijd, maar allemaal.’’