Middenvelder van Nieuwland pakt vette hoofdprijs in Zeeuwse WK-pool

DERDE KLASSE A Eén doelpunt is voldoende: Dauwendae­le de beste van Middelburg

In de derde klasse A was weer het nodige aan de hand. Zo scoorde Rowan Traas vijf keer namens Patrijzen, dat met 9-0 won bij Veere, haalden Zaamslag en GPC Vlissingen het einde niet en verspeelde Luctor Heinkenszand in blessuretijd de overwinning bij ’s-Heer Arendskerke.

10 december