Middelburger Roy Hendriksen landskampioen met Al-Jazira

Trainer René Scholts vertrekt per direct bij Bruse Boys na roerige week: ‘Dit is gewoon achterbaks’

21 april BRUINISSE - Tot dinsdagmiddag leefde René Scholts in de veronderstelling dat hij ook na de zomer voor de groep zou staan bij zaterdag-tweedeklasser Bruse Boys. Maar vanaf dat moment ging het snel. De inwoner van Sommelsdijk werd ervan op de hoogte gebracht dat zijn club met een nieuwe hoofdtrainer in zee zou gaan en besloot daarop per direct ontslag te nemen bij de vereniging uit Bruinisse.