Middelburger Dano Lourens schrijft zijn eigen jongensboek: ‘Ik besef het nog steeds niet helemaal’

VIERDE KLASSE A Danny Weber en Bastiaan van Dijk schieten Krabbendij­ke naar de titel

Krabbendijke speelt volgend seizoen weer in de derde klasse. De formatie van trainer André Maas won met 1-2 van Wemeldinge en kroonde zich daardoor tot kampioen van de vierde klasse A. Ook bij Rillandia was de stemming na afloop heel goed, want na een 1-0-zege op MZVC pakte de equipe van coach Edwin in de Weij de tweede-periodetitel.